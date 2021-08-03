Политолог Максим Яли в своем блоге «Контрольный удар» рассказал о причинах возможных протестов украинцев осенью, среди которых очередное повышение тарифов на коммунальные услуги и позиция президента касательно Минских соглашений. Из-за этого, по мнению политолога, и произошла волна кадровых изменений в силовых структурах.

Он проанализировал серию увольнений и назначений кадров в силовом блоке, причинами которых политолог называет попытки администрации усилить вертикаль власти перед осенью. Так, эксперт назвал негативный фактор, который сподвигает президента готовиться к «неспокойной» осени.

«Несмотря на благоприятную внешнюю конъюнктуру цен на украинское сырье и продукцию, цены на газ в Европе достигли максимальных отметок и преодолели психологическую отметку в 500 долларов за тысячу кубометров газа. Параллельно «Нафтогаз» отстает от прошлогодних темпов закачки газа в газохранилища», - заявил Яли.

Он объянил, что это может привести к тому, что мы будем вынуждены покупать его в отопительный сезон по более высоким ценам, что в свою очередь непременно приведет к повышению цен в отопительном сезоне на коммунальные услуги.

«Борьба с олигархами, которую Зеленский также начал, бросив вызов сразу нескольким сильным игрокам. Кремль крайне не удовлетворен нежеланием Зеленского попасть в западню Минских соглашений. Путин открыто заявил, что не считает Зеленского самостоятельным игроком», - отметил Яли.

Он также напомнил, что президент РФ предпочитает договариваться с Байденом, Меркель и Макроном на двустороннем уровне, предлагая каждому свой вариант «win-win»: кому Северный поток-2, а кому просто пообещать прекратить атаки в киберпространстве и прекратить «бряцать» оружием у границ с Украиной.

«Надо признать, тактика Путина «саечка за испуг» с западными партнерами почти всегда выигрышна. Но и тут можно заиграться. Другой вопрос, что «выхватывать» в таком случае придётся нам самим, как и в 2014-м», - подытожил Яли.

Как сообщает Politeka, политолог Максим Яли предполагал, что к моменту встречи Зеленского и Байдена «Северный поток-2» уже будет достроен.

Также Politeka сообщала, что, по словам депутата Верховной Рады Василия Мокана, Зеленский едет в Вашингтон с конкретными предложениями.