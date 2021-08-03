Донбасс переживает дисбаланс идеологий. Подробнее об этом рассказал политолог Михаил Чаплыга в программе «My.ua».

Политолог объясняет, что из-за действий России в Украине начались проблемы с самоидентификацией: не все граждане государства соглашаются с тем, что они - украинцы.

Дисбаланс, говорит Чаплыга, произошел после Революции достоинства, все это привело к расколу в вопросах истории, языка, культуры, образования, признания героев. «Когда есть два государствообразующих мифа, то происходит деление. И естественно в такой момент, когда каждый пытается доминировать над другим, то прилетают коршуны», - утверждает эксперт.

Попутно Чаплыга называет коршуном саму Россию, которая решила забрать Крым и Донбасс как легкую добычу. Далее, отмечает он, Украина нашла помощь на Западе, а Россия - профинансировала свои войска. Этот конфликт, по мнению политолога, длительный. «Давайте выйдем за рамки пропаганды, которая есть: говорят война с Россией – по большому счету – да», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что ключ к единству Украины - в изучении истории.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга заявил, что все ценности в мире всегда финансово-материальные.