На днях все СМИ облетела новость о жутком нападении на таксиста. Произошло это вблизи Крюковщины, совсем рядом с Киевом. Молодого человека, который не подавал признаков жизни и лежал в луже собственной крови, посреди ночи нашли недалеко от его же автомобиля, пишет Hyzer.



Пожалуйста, не добивайте!

Пара супругов как раз проезжала возле такси. Машина стояла с подозрительно открытой дверью, а рядом никого не было. Люди остановились и при свете фонариков на смартфонах увидели ужасающую картину: от такси куда-то в сторону глубокой ямы вел кровяной след. Именно по этому следу, вдоль которого валялся кроссовок и очки, пара вышла к окровавленному человеку, который из последних сил, захлебываясь кровью, хрипел: "Не добивайте, пожалуйста, не добивайте...".

Многие из нас привыкли к новостям о нападении на таксистов. Но здесь совершенно иной случай: «ночным потрошителем» оказался 19-летний парень из вполне благополучной семьи. Совсем неприметный подросток, по отношению к которому никто и никогда не применил бы таких слов, как «по-звериному жестокий, маниакально настроенный».

Жертвой «зверя» стал 36-летний Влад, который уже более 10 лет работает в такси и знает все опасности этой профессии. В ту роковую смену парень решил поработать, что называется, по полной – в сентябре у семьи намечается два важных события: нужно собрать дочурку в первый класс, да и супруге, беременной двойней, пора уже рожать.

Кто бы мог подумать, что вместо привычного ночного поцелуя жену Влада разбудит звонок, который запомнится на всю жизнь: ваш муж находится в реанимации, за его жизнь борются врачи, срочно приезжайте...

Как рассказывает Александр, который является родственником Влада, парень всегда был очень разборчив в отношении клиентов, никогда не конфликтовал, был очень любезен и аккуратен.

Орудовал почти ребенок, по нему и не скажешь...

«Наверное, именно поэтому он и согласился подвезти 19-летнего парнишку, по внешнему виду которого вообще не скажешь, что он представляет какую-то опасность. Нам удалось узнать, что этот юноша попросил Влада проехать по городу, а потом отвезти его на озеро. Это было около трех часов ночи. У Влада в машине «хромала» ходовая и он не довез клиента метров 200 до этого озера – там была плохая дорога. На этой почве и возник конфликт», - говорит Александр.

По его словам, пассажир начал наносить удары по Владу в салоне автомобиля. Тот, естественно, сразу же выскочил из машины. Осатаневший подросток – вслед за ним. Таксист даже не успел понять, как по его телу начали пронзать острые удары – 19-летний пассажир кроме кулаков начал орудовать ножом.

Тот самый потрошитель

«Трагедия разыгралась возле машины. Я так понимаю, что Влад упал, а этот изверг оказался на нем и принялся добивать его булыжником, который оказался у него под рукой. Удары были такой силы, что Влад лишился лица. Там носа вообще нет, кости проломлены. Он в коме, он не может самостоятельно дышать, я не знаю, как его будут «собирать»… Молимся, чтобы остался жив, а дальше уже что-то будем думать. Но если ты уже сбил человека с ног, если порезал ножом, зачем же ты его еще булыжником добиваешь до смерти?! Откуда такая звериная жестокость да еще и в19 лет?!», - возмущается Александр, с трудом скрывая слезы…

А это - тот самый булыжник, которым 19-летний изверг добивал Влада...

Между тем, как стало известно, «потрошителя» уже поймали. Сделали это очень просто: подросток в своем маниакальном припадке даже забыл о том, что оставил свои личные вещи на заднем сидении такси. Удовлетворив свою страсть, он пошел пешком домой.

Зато он не забыл забрать у Влада сумочку с документами, деньгами и личными вещами...

Второго таксиста спас Ангел-хранитель...

По пути, как выяснилось, поймал еще одно такси. Водителю повезло: ночной оборотень уже был сыт и очень хотел спать… На данное время проводятся следственные действия. Остается надеяться, что общество очень надолго будет ограждено от данного "пассажира"...

А вот Владу, дай Бог, чтобы выжил - это в первую очередь! А дальше- дорогостоящие операции, реабилитация, восстановления лица... А супруге нужно рожать. А еще дочурку в школу нужно собрать… А тут такое горе на голову свалилось.

Вот что изверг сделал с Владом. Заключение врачей

А здесь - без букв и многословия... Тоже из медицинского заключения

Друзья и родные Влада просят всех небезразличных людей оказать хоть какую-то помощь. Вот - карточка супруги Влада. Дай Бог, чтоб парень выжил!

Ханина Юлия 5168 7520 0117 7172

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