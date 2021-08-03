Немецкий политолог Андреас Умланд в своем блоге «Интерпретации» рассказал о роли США в ядерном разоружении Украины и прокомментировал статьи доктора Теда Галена Карпентера, в которых автор называет Украину охваченной антидемократическими и ультранационалистическими тенденциями и призывает Вашингтон не поддерживать Киев.

По мнению политолога, самое удивительное в двух статьях Карпентера в— это не то, о чем он пишет, а главный вопрос безопасности, о котором он умалчивает и который касается национального интереса США в судьбе Украины как бывшей атомной державы, а сегодня безъядерного государства.

«США сыграли важную роль в ядерном разоружении Украины в начале 1990-х годов. Вместе с Москвой Вашингтон оказал тогда давление на Киев, чтобы тот отказался не только от большей части огромного арсенала оружия массового поражения, который Украина унаследовала от СССР после обретения независимости в 1991 году. Россия и США совместно добились того, чтобы Украина лишилась всех своих стратегических и тактических ядерных боеголовок и боеприпасов», - заявил Умланд.

Сегодня, по словам политолога, согласованные усилия Москвы и Вашингтона четвертьвековой давности выглядят как прямая подготовка к аннексии Россией Крыма и началу её скрытой войны в Восточной Украине в 2014 году. Он добавил, что единственная уступка, которую Вашингтон сделал Киеву в девяностые годы, заключалась в том, что он согласился дополнить присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием, печально известным Будапештским меморандумом 1994 года о гарантиях безопасности.

«Своим нападением на Украину с 2014 года и особенно открытой аннексией Крыма (а также некоторыми более ранними и другими действиями) Москва уже несколько лет подрывает всю логику режима нераспространения. Теперь уже не ясно, что страны, которые воздерживаются от обладания, создания или приобретения ядерного оружия, будут в безопасности и особенно защищены от стран, обладающих ядерным оружием. Кроме того, официально разрешенное ДНЯО обладание Россией ядерным оружием не только давало ей ключевое военное преимущество по отношению к Украине. Это также стало основной причиной того, почему Запад - в отличие от Югославии, Ирака или Ливии - не вмешался военным путем в российско-украинскую войну», - уверен Умланд.

Политолог считает, что своим недвусмысленным требованием прекратить поддержку Украины со стороны США Карпентер призывает не только к американскому предательству маяка демократии на постсоветском пространства, но и предлагает вымести под ковер нормативные и психологические основы режима нераспространения ядерного оружия.

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