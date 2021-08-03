Поселковый глава пгт Немешаево в 2015-2020 годах и первый заместитель главы Всеукраинской ассоциации общин Сергей Замидра в эфире программы “Конституционная кухня” с Геннадием Друзенко рассказал, какие проблемы беспокоят поселковые общины, и как они их решают.

"Людей на месте интересует вода, садики, да. Но если они только начинают о чем-то говорить — это уже геополитические вопросы. Если мы начинаем привлекать людей, давайте, у нас есть грязно на улице, могут убрать. А давайте, может, субботник соберем? На субботник выйдут немногие. А давайте соберемся решать геополитические вопросы? Получится много людей. Больше. У нас много поговорить, много собраться что-то глобальное озвучить, но мало, когда нужно что-то реально приложиться и сделать", - сказал Сергей Замидра.

Он отметил, что в Украине существует проблема индивидуализма, которая возникает еще со школы. Так, люди не научились достигать чего-то совместно.

"У нас по любой реформе, какая бы то ни было, очень слабая система сопровождения внедрения реформы", - добавил Замидра.

По его словам, он пытается решить проблему, давая обществу возможность принимать решения самостоятельно, однако это могут сделать не все.

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