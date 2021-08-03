Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, которого Нацполиция подозревают в уклонении от уплаты налогов, может также получить подозрение в шантаже и вымогательстве.

Об этом говорится в расследовании программы «Особенный взгляд» на 5 канале, пишет "Багнет".

В частности, журналисты опубликовали аудиозапись разговора Куюна с топ-менеджером БРСМ-Нафты Александром Мельничуком. На записи Куюн намекает на то, что премиальные сети АЗС ОККО, WOG, КЛО и созданная ними Нефтегазовая ассоциация продолжат медиа-атаку против БРСМ в ближайший квартал. Куюн, который и выполняет их заказ, предлагал Мельничуку остановить кампанию за $15 тыс. в месяц.

«С одной стороны да, немало. Но, с другой стороны, мы понимаем, что и компания зарабатывает дох*я. Где-то может поторгуемся немножко, но я бл* вижу, что мне не будет смысла… Я думаю, что в ближайший квартал надо говорить вот о таких цифрах. Потому что реально я думаю, что он будет очень горячим», — говорит Куюн.

В разговоре Куюн называет причины дискредитационной кампании против БРСМ, которая длится с января 2021 года. Он говорит, что участники рынка недовольны ценовой политикой и темпами роста БРСМ: «Вы самые большие. Вы раздражитель, который всех зае*ал уже. Потому что развиваетесь быстрее всех и бл* продаете больше всех».

«Он (Куюн — ред.) за деньги таких монополистов как ОККО просто клевещет и уничтожает конкурентов, которые не хотели картельного сговора», — прокомментировал Роман Лаврив, глава правления союзу «Антикоррупционное сообщество Украины».

По информации телеграм-канала «Пристальное внимание», который специализируется на разоблачении заказных кампаний в медиа, атака на БРСМ в одном лишь телеграме обошлась заказчикам в более 800 тыс. грн. По оценке блогера Александра Лося, вся кампания стоила несколько миллионов гривен. Только на очерняющие публикации в интернете Куюн и его компания «А-95» потратили порядка 100 тыс. долл. Еще 100 тыс. долл. заплатили за сдерживание негатива в адрес сетей ОККО, ВОГ и самой «А-95». Больше 2,5 млн грн стоила наружная антиреклама БРСМ, 20 тыс. долларов — выпуск программы «Гроші» 2+2, посвященный БРСМ.

«Куюн типичный медиа-киллер… Он защищает интересы ОККО, борясь с конкурентами, скажем так, на этом достаточно конкурентном рынке», — прокомментировал политический эксперт Алексей Голобуцкий.

Как сообщается в расследовании, БРСМ-Нафта подала иск против Куюна о защите деловой репутации. «Похоже следующие месяцы для братьев Куюнов будут непростыми. Нужно отвечать за распространение фейков в суде, ходить на допросы в полицию, объяснять происхождение сотен тысяч долларов кэша. Вымогательство, шантаж, уклонение от уплаты налогов совокупно тянут на большой штраф и 10 лет тюрьмы», — говорится в расследовании.

Напомним, 13 июля в рамках уголовного дела по факту оптимизации налогообложения полиция провела 5 обысков в группе «А-95», квартирах Сергея Куюна и его брата Артема Куюна. Изъяли технику и 104 тыс. долл. наличными.