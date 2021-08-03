Судьи Амур-Нижнеднепровского районного суда Днепра приняли обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главе Совета судей Украины Богдану Моничу, Генпрокурору Ирине Венедиктовой, руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку и секретарю СНБОУ Алексею Данилову.

Судьи просят защитить их от произвола городской власти Днепра и заявили о вмешательстве в деятельность суда, а также в унижении чести и достоинства судей, пишет " Репортер ".

Как указывается в обращении, подписанном главой суда Ириной Дьяченко, 26 июля суду отключили воду. Причем сделано это было незаконно, безо всяких оснований. С этого момента все обращения в «Контакт-центр» Днепровского горсовета оказались тщетными. Их просто игнорировали. Когда же работники «Днепрводоканала» прибыли в суд и проверили коммуникации, то выяснилось, что никакой аварии нет, все трубы целы. Следовательно, отключить воду суду было чьим-то волевым решением.

Вот тут и возникает резонный вопрос – кто и почему принял решение устроить водную блокаду суду? Ответ на первый вопрос появился на днях, когда мэр города Борис Филатов на своей странице в «Фейсбуке» признался, отключить воду суду - это его рук дело. И даже сообщил, что именно по его указанию к зданию суда втихаря приволокли биотуалет, на котором оставили оскорбительную для судей надпись. К слову, камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль марки IVECO АЕ2528КВ на котором привезли этот биотуалет к суду. Зарегистрирован автомобиль на коммунальное предприятие “Управление по ремонту и эксплуатации автодорог” городского совета.

Ответ на вопрос, почему Филатов пошел на такой шаг, тоже в Днепре все знают. Именно в суде АНД района рассматривались иски против действий городской власти по незаконному демонтажу законно установленных билбордов. И решение были приняты не в пользу городской власти.

Это настолько задело тщеславие Филатова, что он поставил под угрозу жизнь и здоровье тысяч жителей города. С большой долей вероятности даже тех, кто голосовал за него на выборах. Ведь санитарное состояние суда поставлено под угрозу, люди не могут не только нормально сходить в туалет, но и помыть руки. У суда нет возможности проводить полную дезинфекцию помещений и обеспечить участникам судебных процессов нормальные условия. И это в эпоху пандемии коронавируса.

Причем, как и в случае со сносом билбордов, Филатов подставил под удар руководителя коммунального предприятия – на этот раз «Днепрводоканал», чьими руками он оказывает давление на суд. Ведь отвечать тому придется по закону.

В своем обращении судьи заявляют, что своими действиями по отключению воды работниками КП «Днепроводоканал» совершено незаконное вмешательство в работу суда. В связи с этим они просят Генпрокурора Ирину Венедиктову: «Безотлагательно принять и зарегистрировать Сообщение о вмешательстве в деятельность судей Амур-Нижнеднепровского районного суда по осуществлению правосудия, внести соответствующие ведомости в Единый реестр досудебных расследований, начать по этому сообщению досудебное расследование в форме досудебного следствия с целью выявить виновных в ситуации с незаконным отключением воды».

Кроме того, судьи просят Президента Украины, руководителя Офиса Президента, главу СНБОУ и руководство Высшей рады правосудия обратить внимание на вопиющий факт давления на суд и взять на контроль вопрос восстановления водоснабжения суда, без чего работа судей будет просто парализована.

Ситуация в Днепре уникальна для всей Украины. Судьи районных судов и раньше принимали коллективные обращения к Президенту, но все они были просьбой поднять им или работникам аппарата судов зарплату. Но впервые в истории страны судьи просят гаранта Конституции просто дать им возможность работать и осуществлять правосудие согласно законам Украины в нормальных условиях. Честно и непредвзято.

Поэтому реакция на обращение судей АНД суда Днепра (или отсутствие таковой) станет для руководства страны тестом на зрелость, на приверженность демократическим ценностям и верховенству права. Тестом на государственность для всей Украины. Потому что если сегодня не дать по рукам мэру, который считает себя вправе давить на судей, завтра сотни таких Филатовых разорвут Украину на части.





