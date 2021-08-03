Как указывается в обращении, подписанном главой суда Ириной Дьяченко, 26 июля суду отключили воду. Причем сделано это было незаконно, безо всяких оснований. С этого момента все обращения в «Контакт-центр» Днепровского горсовета оказались тщетными. Их просто игнорировали. Когда же работники «Днепрводоканала» прибыли в суд и проверили коммуникации, то выяснилось, что никакой аварии нет, все трубы целы. Следовательно, отключить воду суду было чьим-то волевым решением.
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Вот тут и возникает резонный вопрос – кто и почему принял решение устроить водную блокаду суду? Ответ на первый вопрос появился на днях, когда мэр города Борис Филатов на своей странице в «Фейсбуке» признался, отключить воду суду - это его рук дело. И даже сообщил, что именно по его указанию к зданию суда втихаря приволокли биотуалет, на котором оставили оскорбительную для судей надпись. К слову, камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль марки IVECO АЕ2528КВ на котором привезли этот биотуалет к суду. Зарегистрирован автомобиль на коммунальное предприятие “Управление по ремонту и эксплуатации автодорог” городского совета.
Ответ на вопрос, почему Филатов пошел на такой шаг, тоже в Днепре все знают. Именно в суде АНД района рассматривались иски против действий городской власти по незаконному демонтажу законно установленных билбордов. И решение были приняты не в пользу городской власти.
Причем, как и в случае со сносом билбордов, Филатов подставил под удар руководителя коммунального предприятия – на этот раз «Днепрводоканал», чьими руками он оказывает давление на суд. Ведь отвечать тому придется по закону.
Кроме того, судьи просят Президента Украины, руководителя Офиса Президента, главу СНБОУ и руководство Высшей рады правосудия обратить внимание на вопиющий факт давления на суд и взять на контроль вопрос восстановления водоснабжения суда, без чего работа судей будет просто парализована.
Ситуация в Днепре уникальна для всей Украины. Судьи районных судов и раньше принимали коллективные обращения к Президенту, но все они были просьбой поднять им или работникам аппарата судов зарплату. Но впервые в истории страны судьи просят гаранта Конституции просто дать им возможность работать и осуществлять правосудие согласно законам Украины в нормальных условиях. Честно и непредвзято.
Поэтому реакция на обращение судей АНД суда Днепра (или отсутствие таковой) станет для руководства страны тестом на зрелость, на приверженность демократическим ценностям и верховенству права. Тестом на государственность для всей Украины. Потому что если сегодня не дать по рукам мэру, который считает себя вправе давить на судей, завтра сотни таких Филатовых разорвут Украину на части.