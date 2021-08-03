Эксперт по социальной политике Андрей Павловский в новой программе «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк объяснил, как теперь будут начисляться субсидии и что изменилось.

По словам эксперта, в Украине происходит сокращение субсидий из-за того, что государство не имеет достаточно средств, программы поступления в бюджет не выполняются.

Следовательно, говорит он, власть искала пути сокращения расходов и нашла их в наименее защищенных категориях населения: малообеспеченных семьях, многодетных семьях и гражданах пенсионного возраста. «Это позволит им на малообеспеченных семьях сократить несколько миллиардов гривен расходов», - объясняет Павловский причины введения таких сложных и жестоких правил получения субсидий.

Сейчас, сообщает гость программы, правительство также решило сократить социальные нормы потребления, которые были введены в начале года еще в течение карантина. Он объясняет, какими будут последствия: следует ожидать уменьшения субсидии за газ, холодную и горячую воду, а также водоотведение и электроэнергию в два раза. «То есть это отразится на бюджете семей, потому что субсидия будет уменьшена в зависимости от количества членов семьи, доходов, жилой площади примерно на 200-500 гривен», - подчеркивает Павловский.

Итак, заключает эксперт, власть избрала политику экономии на субсидиях. Попутно он приводит данные одной статистики, которая показывает поразительную разницу в количестве населения, что получало субсидии. «Несколько лет назад в Украине почти семь миллионов семей получали субсидии, сейчас на 1 июня таких семей осталось 2,5 миллиона. То есть больше, чем в два раза было сокращено количество тех, кто имеет право на получение субсидии», - констатирует Павловский.

Как сообщала Politeka, Скаршевский заявил, что в этом отопительном сезоне расходы украин цев резко повысятся.