Политолог, анархист Михаил Чаплыга в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов» заявил, что народы умирают тогда, когда их мечту превращают в цель и сужают их круг потребностей.

По его словам, все больше и больше людей пытаются куда-то бежать – одни уходят в какой-то «дауншифтинг», другие уезжают куда-то за рубеж или за город. Чаплыга считает, что все от чего-то бегут: от самих себя, от неспособности управлять государством, неспособности взять ответственность за управление государства на себя.

«Я подумал, что мы очень похожи на нацию «убежалых». Грустная сага о правде жизни «убежалых» от себя, из страны или в село. Хотелось бы у них спросить – удалось? Мечта определяет предел наших потребностей. А наши потребности определяют наше стремление и способ жизни», - заявил Чаплыга.

По его мнению, чтобы убить народ, достаточно сузить круг его потребностей, превратив мечту всего лишь в цель. Политолог уверен, что если у народа есть настоящая мечта, тогда она есть у каждого отдельно.

«Мечта не материальна, у нее нет границ, ее невозможно сужать. Чтобы получить механизм сужения потребностей, необходимо материализовать нематериальную мечту и превратить ее в цель. Целью можно управлять материальными законами», - уверен Чаплыга.

Он объяснил, что так человек будет сужать свои материальные потребности, например, сначала яхта, потом машина, потом ремонт в квартире, потом просто новая занавеска и далее цели и потребности будут только мельчать. Так, по мнению политолога, умирают народы: одни бегут из страны к своей материальной цели к тем, кто им даст эту материальную цель, а мечту оставит лишь для своих, другие – убегают из городов в «дауншифтинг» в села.

«Потребности — вот ключ к процветанию, рост потребностей движет народами, растет у тех, у кого есть мечта без физических границ, а умирают те, кому мечту заменили целью», - считает Чаплыга.

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