Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о ситуации с безработицей в Украине, а также о том, как выйти на пенсию и сохранить рабочее место

По ее словам, в начале года количество безработных в стране выросло, и среди них были также люди, которые должны были выйти на пенсию. При этом, отмечает журналистка, в середине года ситуация улучшилась: по состоянию на 24 июня 2021 года количество зарегистрированных безработных составляло 354 тыс. человек, что на 105 тыс. человек меньше, чем в начале года, так как на 1 января на учете состояло 459 тыс. зарегистрированных безработных.

Она также отметила, что, достигая пенсионного возраста, можно оформить пенсию, не покидая рабочее место, даже когда на предприятии сложный период или сокращение штата. Для этого, добавила Завальнюк, нужно руководствоваться нормами КЗоТа.

«В ст. 42 приведен перечень категорий работников, которым предоставляется преимущественное право быть оставленными на работе после сокращения численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда», - сообщила журналистка.

В частности, говорит Завальнюк, при равных условиях производительности труда и квалификации предпочтение отдается, среди остальных, также и работникам с длительным непрерывным стажем работы на данном предприятии, в учреждении, организации.

«А еще КЗоТ категорически запрещает дискриминацию работников по возрасту. Но как бы закон не пытался защитить людей категории 45+, все же это не оказывает прямых преимуществ для сохранения занятости пожилым работникам, ведь фактор стажа вторичный по сравнению с квалификацией и производительностью труда», - заявила Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк заявила, что Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии.

Как сообщала Politeka, Пелюховский заявил, что наши пенсионеры вынуждены выживать на копейки.