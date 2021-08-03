В программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?» капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах рассказал о намерениях президента США Байдена по поводу НАТО.
Гость программы утверждает, что сегодня можно наблюдать постепенный распад НАТО, какой напоминает то, что происходило при Обаме. Он отмечает, что тогда Альянс спасла только агрессия РФ против Украины и Грузии.
В те времена, вспоминает Табах, были проблемы с бюджетом НАТО. «Германия, Италия, да и другие страны перестали вносить свою долю в бюджет НАТО. За всех платила Америка, да еще пара бывших советских республик», - объясняет он и добавляет, что такая же ситуация была с солдатами США, воевавшими за всех.
Как рассказывает капитан, ситуация изменилась при Трампе, ведь он поставил четкие условия платить взносы, иначе этого не будет делать и США. «И другие страны стали платить, а над Украиной стали летать стратегические бомбардировщики. А потом Байден их отозвал», - отмечает он.
Сейчас же, говорит Табах, ситуация откатилась снова назад. И, учитывая последние решения действующего президента США, он делает следующий вывод: «Ни о каком «сшивании НАТО» речи нет. Достаточно сравнить бюджет НАТО при Трампе и при Байдене».
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Как сообщала Politeka, Табах рассказал, может ли что-то реально изменить встреча Байдена и Зеленского.
Также Politeka писала о том, что Мусиенко посоветовал обсудить с Байденом тему помощи Украине от НАТО.