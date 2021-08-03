Политолог Михаил Чаплыга в программе «My.ua» рассказал об идеологическом конфликте в Украине. По его словам, украинцы должны принять друг друга такими, какими они есть

«Все войны во все исторические времена всегда были гибридными. Сперва сеяли зерно раздора, а после этого приходили все страны со стороны и начинали – «Мы не дадим вас в обиду». И всё, начинали большие страны на территории малых воевать и делить их», - отметил Чаплыга.

По словам эксперта, у нас в стране существует две идеологии – прозападная и пророссийская. Как отметил эксперт, у украинцев с разными взглядами есть два варианта: ненавидеть или уважать друг друга.

«Это значит, что я не должен приезжать во Львов и говорить – «Не говорите Вторая мировая война, говорите – Великая отечественная». А теперь представьте всё наоборот. Нужно принять, что нормально, что я смотрю в сторону Польши, а другой человек, например, в сторону Румынии или Британии – это нормально», - подчеркнул Чаплыга.

По мнению политолога, украинцы должны принять друг друга такими, какими они есть, и только тогда мы сможем построить успешное государство. Как отметил Чаплыга, мы не должны нарушать пространство друг друга – каждый должен иметь свободу взглядов.

Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, согласится ли РФ сохранить транзит газа через Украину.

Также Politeka публиковала слова Чаплыги: Ключ к единству находится в нашей стране и в изучении нашей истории.