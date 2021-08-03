Украинская команда заняла первое место из 23-х стран на Чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров София-2021. Об этом сообщил председатель исполкома партии "УДАР" Артур Палатный на своей странице в Facebook. «Наши юные спортсмены завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых наград», – рассказал он. Палатный также добавил, что украинским бойцам ММА удалось обойти в командном зачете Россию и США.

По словам почетного Президента Национальной федерации смешанных единоборств ММА Украины, такой успех команды стал возможен благодаря «упорному труду каждого юного спортсмена под профессиональным наставничеством команды тренеров и качественной работе руководства Федерации ММА». Артур Палатный поздравил спортивную общественность и подчеркнул, что воспитание чемпионов имеют целью не только закалить в молодые волю к победе, но и воспитывают поколение активных и патриотичных граждан. «Вы не просто работаете на результат, вы делаете чрезвычайно большой вклад в будущее украинского спорта, в частности и ММА», – добавил он.

Напомним, Чемпионат мира по смешанным единоборствам ММА среди детей, юношей и юниоров длился на протяжении 30 июля по 1 августа в Болгарии. В составе украинской сборной на чемпионат отправились 68 спортсменов и 32 тренеров. Это самая большая делегация за всю историю сборной Украины на чемпионатах, а также это самая большая делегация на чемпионате в Софии.