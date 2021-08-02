“Мы хотим страну нормальных правил и законов, которые работают, конкурентной экономики и независимых СМИ – открытых и свободных. Именно поэтому я сделал первый важный шаг, чтобы демонтировать определяющее влияние олигархов на жизнь, нашу политику и будущее государства — это закон об олигархах”, – заявил Президент Украины на форуме “Украина 30. Экономика без олигархов”, потревожив своими речами осиное гнездо, пишет "Голос.UA".

«Реактивный» г-н Жеваго, на фоне, заявленной президентом Украины деолигархизации, моментально начал переписывать «сценарий» для своих марионеток «на местах». Все мы помним, что в 2015 году «мнимый больной» прикрылся лечением за границей и не явился на допрос Государственного бюро Расследований (ГБР), но в нынешних условиях, прятаться от правосудия, беглому олигарху станет затруднительней. До недавних пор, К. Жеваго «тянул время», в надежде, что о нем забудут, но в ГБР всё помнят, поэтому не сидели сложа руки и продолжали расследовать махинации скандального банкира:

– В 2018г связи олигарха – должника с благотворительным фондом «Blooming Land» «больно» ударили по акциям «Ferrexpo». Мошеннические схемы Константина Валентиновича были настолько очевидными, что даже международный аудитор Deloitte LLP «умыл руки» и отказался обслуживать швейцарско-британскую компанию. Вслед за аудитором, «Ferrexpo» демонстративно покинули сразу два независимых директора Мэри Рейли и Берт Накэн. В свою очередь, БФ “Квітучий край”, через который Константин Жеваго годами воровал деньги из британской компании, согласно ЕДР, зарегистрирован Игорем Темченко – карманным юристом Жеваго, возглавлявшим список истцов, пытавшихся оспорить и заблокировать действия ФГВФЛ и временной администрации банка-банкрота “Финансы и Кредит». Однако, пиарщики «Ferrexpo» связь К. Жеваго с благотворительным фондом отрицают.

– Еще один «сбежавший» актив Константина Валентиновича – именитый КрАЗ, из-за задолженностей по зарплатам и налогам, лишился заказов Мин. Обороны, а после и вовсе был объявлен банкротом. Однако сподручные Жеваго не растерялись и в финансовом крахе КрАЗа обвинили власть, которая якобы перераспределила госзаказы в «своих интересах». На непродолжительное время подобные обвинения сместили фокус с низкого качества продукции предприятия и долгов, на всеобщее «зло» – коррупцию в известных эшелонах, но визит Президента Украины расставил все на свои места: “Завод возвращает нам владельца – мы возвращаем государственные заказы. Все справедливо”, – заявил Владислав Криклий, на встрече с главой предприятия Р. Черняком.

Владимир Зеленский, отметил справедливость требования министра инфраструктуры и призвал К. Жеваго «выйти на связь». К сожалению, просьбу Президента, банкир – аферист проигнорировал, пожертвовав стабильными доходами и благополучием КрАЗовцев.

Сегодня, беглый олигарх, вынужден импровизировать, реализуя схемы защиты оставшихся активов. Ранее, мнимый больной, теперь с помощью собственного медиаресурса изображает жертву рейдерства, смещая фокус на факторинговые компании, ФГВФЛ, исполнительную службу и Минюст в целом. Телеканал «Эспрессо», контрольный пакет акций которого, принадлежит иностранному предприятию «ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC» Ивана Жеваго – сыну Константина Валентиновича, пожалуй, единственный максимально востребованный сегодня актив олигарха, который во всю мощь отрабатывает вложенные в него средства. Намедни, в одной из авторских программ «зависимого» телеканала, ведущие не постеснялись отбросить тень на главу Офиса президента А. Ермака и даже самого В. Зеленского. Но подобные нападки, для Главы Государства ожидаемы и предсказуемы:«…. Они решали, что и кому смотреть по телевидению, по которым тарифам и за что именно платить деньги и многое другое …»

“Всем стоит окончательно понять, что госинституции и суды должны быть независимы не только от других ветвей власти, но и от крупного бизнеса. Политические партии, СМИ, государственные служащие всех уровней, судьи, правоохранители, наблюдательные советы госкомпаний – все должны работать без поддержки и влияния этого крупного олигархического капитала”, – заявил наш проницательный президент еще 15 июня.



Но сотрудники «Эспрессо», вероятно, не интересуются реальными новостями и комментариями здравомыслящих политиков, компетентных экспертов и независимых папарацци. В противном случае, они бы знали, что кадровые перестановки в Антирейдерской Коллегии имеют разумные объяснения. Но понять ЭСПРЕССОвцев можно! Когда собственник «заказывает музыку», пытаясь увести в сторону внимание общественности от мошеннических схем, ничего не остается, как рассказывать людям с экранов глупости, сохраняя серьезное лицо.

Нужно отметить, что последние несколько лет, банкиру – должнику весьма успешно удается чужими руками скупать и делегировать собственные активы. Чего стоят одни только торги на электронной площадке OpenMarket, в ходе которых реализовывалась киевская коммерческая недвижимость К. Жеваго? Аукционы по реализации активов «ФиК» больше походили на театр абсурда. Компании – пустышки, владельцы которых, зачастую, не знали о своем участии в торгах, смутили даже непоколебимого генерального директора аукциона «Сетам» – Александра Мамро. В случае с реализацией на OpenMarket здания Военно – Никольского Монастыря, он открыто выразил сомнение в соц. сетях и намеренно сконцентрировал повышенное внимание СМИ и общественности вокруг лота и компании-однодневки, победившей на торгах.

Помимо «покупок», Константин Валентинович продолжает нагло отстаивать в Судах свои сомнительные права на залоговое имущество. За последние два года «старая гвардия» черных юристов олигарха неоднократно блокировала продажу активов на аукционе и добивалась судебных решений, которые признавали проведенные торги «недействительными».

Г-жа Анжелика Лабунская – бессменный юрист на службе у Константина Жеваго, лично контролирует процессы, связанные с активами бенефициара-должника! Надо отдать должное её «чёрному» юридическому опыту и связям в системе, которые позволяют ей отменять торги и компрометировать исполнителей, обращающих правомерный процесс взыскания.

Похожая схема была реализована Константином Жеваго, когда ФГВФЛ попытался продать право требования по кредитным договорам «ФиК» и его фармацевтического бизнеса. В течении года, ФГВФЛ не может реализовать права уступки к ЧАР «Галичфарм» и ЧАО «Киевмедпрепарат», которые в условиях пандемии являются сверхприбыльными. Всякий раз, когда Фонд гарантирования выставляет на торги эти задолженности, юристы должника, словно фокусники, извлекают из своих портфелей запретительные постановления, подтверждающие недействительность результата аукциона или неправомерность проведения торгов.

Согласно решению ФГВФЛ от 02.08.2021 были отменены очередные торги, проведенные 15.07.2021, а значит фармацевтический лот Фонду снова не удалось продать с молотка. На этот раз, представители банкира-должника превзошли сами себя и умудрились отменить решение апелляционного суда (которое согласно законодательству не подлежит обжалованию). Примечательно, что компания – победитель, которой теперь Фонд должен вернуть обязательный платеж, до этого принимала участие в торгах за здание «Воено-Никольского Монастыря», а потом пыталась оспорить результаты аналогичным способом.

Конечно, на любого продажного чиновника и судью, в нашей стране приходится десяток профессионалов с честью и совестью, но отмена судебного решения требует времени, в течении которого, предприимчивые марионетки олигархов успевают переоформить залоговое имущество или передать активы в собственность «своим» кредиторам, таким как компания «Премиори» – детище г-на Жеваго.

Но продолжаться бесконечно эта долговая эстафета не сможет. Во – первых с 2015 года многое в Украине изменилось: сегодняшняя политика прозрачности и открытый доступ к ЕДР, существенно затрудняют «схематоз» беглому олигарху и ему подобным, а во-вторых, за дело взялся сам Президент, а значит ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ найдет своих «клиентов», независимо от талантов и услужливости прикормленных чиновников и приобретенных телеканалов. Дайте срок!