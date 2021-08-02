Может ли что-то реально изменить встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского? Ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» комментирует капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах.

«Встреча президентов ничего не изменит, ведь Украина находится в стороне от реального принятия решений. Изменится ли такое положение дел? Это зависит и от украинского общества, и от американского, и от того, как будет вести себя Зеленский. Во многом это зависит от Камалы Харрис и Нэнси Пелози. Я очень надеюсь, что на встрече Байден будет честен с Зеленским. Но я не знаю, что Зеленский и Байден могут решить на своей встрече – ведь всё уже решено. И вопросы были решены без участия президента Зеленского. Решён вопрос о «Северном потоке-2», решён вопрос об объёме военной помощи для Украины, решены вопросы о Минских договорённостях и Нормандском формате», - говорит гость программы.

По его словам, во всех пунктах, которые касаются судьбы Украины, её просто поставили перед фактом, и это уже произошло.

«Если бы я был украинцем, я бы сейчас сказал себе: мы будем делать то, что нам нужно делать. Мы не будем подстраиваться ни под Байдена, ни под Трампа, ни под кого-то ещё. Мы будем делать то, что позволит нам выжить сегодня – и неважно, что нам обещают завтра», - подчёркивает Гари Табах.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Максим Яли предполагал, что к моменту встречи Зеленского и Байдена «Северный поток-2» уже будет достроен.

Также Politeka сообщала, что, по мнению народного депутата Василия Мокана, на этой встрече будут приняты важные решения.



