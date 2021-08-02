В программе «Романенко. Беседы» юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко раскритиковал современную формулу украинизации и радикальную декоммунизацию, заявив о том, что нам необходимо искать новую формулу идентичности.

«Когда предлагают язык вместо благополучия, как минимум часть людей задумываются. Причем значительная часть людей действительно должна этот язык выучить. Кому-то языки даются легко, а кому-то действительно очень трудно выучить второй язык», - считает Друзенко.

По его мнению, педалирование гуманитарной сферы при отсутствии верховенства права, коллапсирующей инфраструктуре, неадекватности внешней политики, обещаниях, которые абсолютно невыполнимы, в конце концов приводит к разочарованию. Касательно радикальной декоммунизации Друзенко отметил, что в советское время появился Институт украинского языка и литературы, крупнейший словарь и много других вещей.

«В конце концов, наиболее успешная украинизация - большевиков также. Эта «кулисность» украинизации... Ну поменяли все вывески на улицах. Так вы постройте новые улицы, такие, чтобы хотелось там гулять», - говорит Друзенко.

Он отметил, что недавно анализировал состав судей КСУ, и получилось так, что все наиболее достойные люди – с советским образованием и прошлым, все вышли оттуда, а вот плоды Независимости Украины, по словам Друзенко – квинтэссенция моральной неустойчивости и низкой академичности.

«Поэтому да, это протест, это действительно протест. И нам надо менять формулу идентичности. В конце концов, Зеленского на Банковую вынес именно огромный запрос на некую мирную революцию, потому что Порошенко этим желто-голубым флагом, за которым «тырили» и занимались политическими убийствами, просто всех достал. И если за желто-голубым флагом будет такая сущность, в конце концов это развалится в очередной раз», - заявил Друзенко.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что патриотические прогосударственные силы получили в 2014 году огромную фору.

Также Politeka писала о том, что Друзенко рассказал, какая украинизация действительно будет работать.