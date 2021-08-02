Вырлица - это в определенной степени уникальное озеро Дарницкого района в Киеве. Оно имеет свою экосистему и там проживает много видов птиц, рыб и животных, но всего этого может не стать из-за планов застройщика.

Важность водоема обосновала биолог Национальной академии наук Украины Елена Вакаренко в издании Kyiv.Press.

Вакаренко рассказала, что озеро Вырлица - это более 30 живых организмов, которых государство должно оберегать, ведь их защищают Бернская и Боннская конвенции, которые Украина ратифицировала. Кроме этого, добавила она, в водоеме водится три вида рыб, занесенных в Красную книгу Украины, а также крупнейшая на весь левый берег Киева колония чаек.

Также биолог отметила, что от озера есть практическая польза. В частности, она объясняет, что растения, которые прорастают на мелководье Вырлицы, консервируют и аккумулируют вредные вещества от антропогенной деятельности. «Озера значительно охлаждают воздух в жару, из-за чего создается такое явление, как озерный бриз (за счет разницы температур с озера дует прохладный ветерок)», - утверждает Вакаренко.

Следовательно, она заключает, что озеро Вырлица важно для этого района. Тем более, добавляет биолог, застройка там плотная, жителей много, а зеленые зоны практически отсутствуют. Вакаренко предостерегает, что в случае воплощения планов застройщика пострадает прежде всего природа: имеющиеся на местности виды рыб, птиц и растений могут просто исчезнуть.

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