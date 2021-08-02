Народный артист Украины, юморист, лауреат премии Аркадия Райкина Владимир Моисеенко в программе «Снежная Лавина» Снежаны Егоровой рассказал о своем отцовстве и о взглядах на воспитание детей.

«На своем опыте общения с детьми я понял, что детей не надо воспитывать. Детей вообще не надо воспитывать. Детей надо а) безусловно любить, и б) не мешать. И в) нельзя врать ни в коем случае. Потому что самая большая вот эта вот история с отцами и детьми заключается в том, когда отец или мама, не важно, говорят, что этого делать нельзя, и тут же поступают так, - это первое недоверие к родителям превращается потом в достаточно большие проблемы», - говорит он.

«Поэтому воспитанием детей мы с женой не занимались. Мы определились, что изначально у нас есть четыре – пять «нельзя»: не брать чужого, ну какие-то, это глобальные «нельзя». Ну, нельзя мне, тебе, маме никому вообще. Все остальное можно в зависимости от ситуации. Нельзя врать, нельзя воровать. Драться можно. Если ты считаешь, что ты прав – почему нельзя? Предавать нельзя. Уходить без разрешения до 17 лет нельзя. Тебе 13, и до полуночи на дискотеку нельзя, можно только до одиннадцати», - говорит артист.

Он признается: «Дочке почти 30, сыну 18, и мы с ними дружбаны. Мы очень много времени проводим вместе, причем я на этом не настаиваю. У нас очень много общих тем для разговоров. Мы читаем какие-то книги – мне удалось все-таки подсунуть вовремя те книги, которые их заинтересовали. Дочке я подсунул Лукьяненко рассказы сначала, а потом она хватанула Гарри Поттера. И понеслась», - заключает Моисеенко.

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