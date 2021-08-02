Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская встречалась с президентом США Джо Байденом. Эту ситуацию прокомментировал политолог Олег Лесной в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24».

Лесной объясняет, что эта ситуация, по сути, приемлема, это нормальная практика. «С президентом Америки часто встречаются оппозиционные лидеры», - утверждает он. По мнению эксперта, это сигнализирует о том, что страну не покидают одну, но он не может быть уверен, как на эту встречу смотрит сама Тихановская.

Тем не менее, политолог имеет претензии к белорусской оппозиционерке. «Она даже себя не успела сделать. Потому что это случайный человек в политике», - говорит Лесной. Попутно он сравнивает ее с президентом Украины: появление Тихановской в политике случайно, а Зеленского избрал народ и это признает мир. Потому он не считает, что белорусская оппозиционерка как-то превзошла президента Украины тем, что ей удалось первой встретиться с Байденом.

Попутно Лесной объясняет, как вообще случайные люди оказываются в политике. «Знаете, как на войне бывает: убивают командиров и ближайший человек, который даже не хотел командовать — так получается. Вот, она такая», - рассуждает политолог. Он добавляет, что встреча с Байденом, тем не менее, не случайна, ведь это выгодно Штатам.

Эксперт сомневается, что стоит переносить опыт Украины на Беларусь, но все равно акцентирует на своей позиции. «Я не верю в лидеров, которые не на баррикадах. И которые могли оказаться на баррикаде, и не оказались. То есть, это не лидер», - подчеркивает он. По мнению Лесного, постсоветское пространство устроено так, что здесь без революционных действий не удастся добиться быстрого результата, а революция - это не о Тихановской.

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