В программе «Что дальше?» на канале «Знай24» политолог Дмитрий Левус высказался относительно заявления о выходе депутата партии «Голос» Ольги Стефанишиной, написанном на клочке туалетной бумаги.

По мнению Левуса, эту ситуацию можно считать довольно символической. «То есть я пишу на туалетной бумаге, смотрите, это значит мое отношение – то есть человек демонстрирует», - рассуждает он.

Тем не менее, говорит он, заявление Стефанишиной, написанное на клочке туалетной бумаги, породило много шуток. Чтобы не быть голословным, политолог приводит одну из них: мол, Кира Рудик не давала никому бумаги на съезде, чтобы другие депутаты «Голоса» не выходили из партии так же, а потому для заявлений приходилось искать другие материалы.

Также эксперт выражает сожаление из-за того, что в Украине до сих пор продолжается эпоха партийного строительства и оно никак не закончится. «Все вот эти шутки – это шутки не профессиональных политтехнологов. Это все то, что рождается в глубине народной», - утверждает Левус.

Попутно он обращает внимание на ошибку в фамилии в заявлении: не Стефанишина, а Стефанина. Возможно, говорит политолог, авторство заявления принадлежит кому-то другому, но, если на это было согласие депутата, то разницы нет. «Украинская политика все-таки яркая и неординарная», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Левус рассказал, что происходит с партией «Голос».

Также Politeka писала о том, что Атаманюк посоветовал власти не искать виновных, а решать проблемы.