В программе «Снежная Лавина» Снежаны Егоровой народный артист Украины, юморист, лауреат премии Аркадия Райкина Владимир Моисеенко рассказал о смысле своей профессии.

«Любой эстрадный номер, если там есть смех ради смеха, неинтересен. Нет смысла его играть, если в нем нет какой-то драматургии, какой-то мысли. Ну и что, похихикал, сходил на концерт, поржал, а че ржали-то?», - говорит он.

«А если глобально, то в последнее время у нас очень большой дефицит доброты, какого-то взаимопонимания, толерантности, уважения к мнению другого, умения слушать оппонента. Хотя бы слушать, не говоря уже о том, чтобы слышать. Наступить себе и потерпеть 30 секунд, и не перебивать на полуслове. Опять же, это уровень культуры, чему не уделяется внимания никакого, к огромному сожалению. Каждый говорит свое и каждый считает себя правым. А в такой ситуации никогда не будет достижения общих целей, это невозможно. Потому что каждый слышит только себя», - рассуждает актер.

Он пояснил, почему отговаривал своих детей идти в эту профессию.

«Я пытался донести основную мысль, что можно быть хорошим, крепким режиссером, но просто крепким актером быть нельзя. Нужно быть лучшим. Ну, скажем так, не лучшим, а востребованным, как минимум. Потому что невостребованный актер – это трагедия. Это трагедия жизни», - объясняет он.

«Мы знаем историю Дастина Хоффмана, который по окончании театральной школы семь лет работал посудомойкой. Он постоянно ходил на кастинги, потом был его первый фильм «Тутси» и первый Оскар. Я не пытался обрезать крылья. Я пытался их испугать. Я пытался их испугать тем, что этому нужно или посвятить жизнь, или не лезть», - заключает Моисеенко.

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