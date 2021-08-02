Сопредседатель партии Наш край, народный депутат Сергей Шахов заявляет о терроре полиции в николаевской областной инфекционной больнице, передает

По его словам, в понедельник, 2 августа, в кабинет директора КНП Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней Светланы Федоровой ворвались люди в форме и заблокировали работу медучреждения. Выполнить требование директора дождаться адвоката полицейские отказались, утверждает нардеп.

Шахов видит в действиях полиции политические причины.

"Как партийка Нашего края, главный врач Николаевской больницы Светлана Федорова всегда активно отстаивала интересы пациентов и медицинских работников, критиковала власть за попытку уничтожить одно из самых успешных медучреждений страны, искала спонсоров для ремонта отделений, когда государство отказывалось выделить на это деньги. Именно под ее руководством больница первой приняла удар пандемии и успешно противостояла ей. Впрочем, вместо благодарности за спасение тысяч жизней - есть полицейский террор", - написал он в Facebook

В связи с происходящим Шахов о обратился к главе МВД с требованием вмешаться в ситуацию.

"Министр обязан лично вмешаться и остановить это самовольство. Светлане не дают возможность даже провести обход в реанимации. Речь идет о спасении жизней. Кто ответит за последствия?" - пишет депутат.

Сама Федорова опубликовала видео действий силовиков в ее кабинете без адвоката