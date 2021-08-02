Смех – это жизненная необходимость человека. Так считает народный артист Украины, юморист, лауреат премии Аркадия Райкина Владимир Моисеенко. Он рассказал в программе «Снежная Лавина» Снежаны Егоровой, почему украинцы любят юмор-шоу.

«Человеку нужно получать положительные эмоции. Нужно выплескивать куда-то. Это не зависит от того, что люди плохо живут и поэтому смеются. Люди, когда живут хорошо, еще с большим удовольствием смеются», - отмечает он.

По словам юмориста, за последние десять лет произошла очень большая метаморфоза со зрительской аудиторией на концертах.

«Приходится больше тратить времени на раскачку, на интродукцию, чтобы отвлечь людей от собственных проблем. Они приходят из этого места действия – социума, в этот зал. Мы делаем очень длинное, минут на десять, вступление. Мы не просто разговариваем, а вроде как знакомимся. Мы сбиваем их и их настроения и настраиваем на то, чтобы они нас не просто уже видели и слушали, а уже и начинали слышать. Одна шуточка, вторая, третья, какой-то междусобойчик, когда они начинают реагировать уже массово – вот тогда мы понимаем, что пора начинать программу. На это приходится тратить все больше и больше усилий», - сказал Моисеенко.

Он также считает, что юмор и эстрада рафинированными быть не могут, «такими интеллигентными, с ножиком и вилочкой». Однако и нельзя пускать на самотек интеллектуальное развитие детей.

«Где она возьмется, эта внутренняя культура? Читать – не читаем, когда предложение с двумя запятыми воспринимать не успеваем. Я, например, очень многое прочел благодаря школе. Эти вещи нужно закладывать в сознание детей, когда они только формируются», - рассказывает он.

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