Перед входом в храм верующие трижды совершают крестное знамение с поясным поклоном.

Как сообщает «Знай» со ссылкой на Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф.

"Но это вовсе не является неукоснительным правилом. Главное при посещении храма не то, сколько раз перекрестимся и сколько поклонов при этом положим, ведь в таком случае наше благочестие сравнится с «праведностью» фарисеев, которые с точностью до миллиметра выполняли все предписания ветхозаветного Закона - а то, как это делаем», - сказал Андрей Музольф.

Он отметил, что если крестимся и кланяемся машинально, не думая даже при этом о Боге, о почтении и уважении к Нему, о благоговении перед Ним, в таком случае от действий не будет проку.

«И даже более того - все наши внешние проявления веры обратятся в вину. И в таком случае то, что, по словам святых отцов, должно было послужить к спасению, станет причиной осуждения», - подытожил преподаватель Кдаис.