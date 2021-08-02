В новой программе «Главное» на канале «MY. UA» военный эксперт Юрий Кочевенко рассказал, что Украина в первую очередь должна рассчитывать только на свои силы.

«В сентябре будет очередное обострение - Россия будет проводить масштабные военные учения на территории Беларуси «Запад 2021». И под этой дымовой завесой Беларусь будет насыщена российскими военными, будут развернуты базы, переброшена авиация и сухопутные части. Учитывая группировки в Крыму, учитывая 1-й и 2-й армейские корпуса 8-мой армии РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, учитывая группировки на территории оккупированного Приднестровья - вот вам и картина», - подчеркнул он.

Кочевенко считает, что такое положение вещей не может нас не беспокоить, потому что у нас нет достаточно сил, чтобы разбрасывать их по всем направлениям. Поэтому закон о территориальной обороне является очень целесообразным, уверен он, неотложной является завершение реформы вооруженных сил и развитие на достаточном уровне оперативного резерва.

«Несмотря на все, чего не нужно делать - это отчаиваться, мы делаем все, что можем и будем честными сами с собой. Украину нужно защищать, несмотря на то, есть ли у нас союзники или нет, хорошо у нас обученная армия или нет, потому что у нас другой нет. Наша армия такая, какая она есть, мы стараемся, и большая заслуга гражданского общества, в том числе, что она меняется, и ее боеспособность выросла в космическом масштабе. К сожалению, наш враг слишком большой, но мы способны ему противостоять», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka по словам Кочевенко, чтобы самим создавать какие-то возможности на международной арене для формирования антироссийской коалиции.