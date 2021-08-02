В программе «Юристы отвечают» адвокат по недвижимости юридической компании «Наказ» Наталья Чацкис рассказала, какие аспекты, кроме девелопера и строящих организаций, нужно проверять для оценки рисков инвестирования в новостройки.

По словам юриста, кроме того, что необходимо проверить по открытым реестрам всех участников строительства, очень важно обратить внимание на землю, на которой строится жилищный комплекс.

«Очень важно, на какой земле строится этот дом. Это в принципе одна из самых частых проблем с новостройкой. Должно быть подходящее целевое назначение земли. Если вы покупаете квартиру, земля должна предполагать постройку жилых зданий. Если она предполагает постройку АЗС, то будет очень сложно ввести в эксплуатацию лом на этой земле», - рассказала Чацкис.

Она объяснила, что нужно проверять кадастровую карту — это открытый реестр, в котором нужно ввести номер земельного участка, указанный в разрешении на строительство. В кадастре, отметила юрист, можно посмотреть, кому земля принадлежит, есть ли зарегистрированное право аренды у застройщика и какое назначение у этой земли.

«Это уже сложнее сделать, если вы не юрист, но очень важно это сделать – нужно проверить судебный реестр по всем участникам и по земле, нет ли у них уже проблем в судах. Может быть им хотят отменить разрешение на строительство. Вам в отделе продаж показывают документ, разрешение есть, но у него уже есть проблемы. Может быть, кто-то судится за эту землю или очень часто бывает такое, что прокуратура не довольна тем, где застройщик строит - она может говорить, что эта земля не предполагает жилую постройку», - говорит Чацкис.

Юрист объяснила, что целевое назначение земли может совпадать с целью постройки, но на самом деле застройщик его поменял. Часто, по ее словам, можно посмотреть и подумать, что назначение земли соответствующее, но прокуратура уже занимается этим делом, потому что ранее его незаконно поменяли. Поэтому, уверяет Чацкис, очень важно проверить всю эту цепочку перед инвестированием.

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