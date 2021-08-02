Политолог Олег Лесной в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, почему политические дни президента Беларуси Александра Лукашенко сочтены.

“Я не вижу сейчас лидера. И я не уверен, что он сейчас там растет… Давайте пойдем по-другому, сколько Лукашенко понадобиться для того, чтобы уничтожить фактически всех. Вот здесь время есть у него. По моим меркам, он уже лег под Путина. Причем уже основательно, по сравнению с тем, что было раньше. Раньше он изображал из себя, такой, типа пообещал, обманул, пообещал, обманул. Не сделал. Не все сделал. Не вовремя сделал. А у него же амбиции, если глубже пойдем в историю — у него же амбиции были ого-го. Он в свое время хотел союзным государством руководить”, - сказал Олег Лесной.

Он отметил, что абсолютная власть хуже наркотика, и она “может уйти от пациента только вместе с пациентом”.

“И по-другому он ее не отдаст. Путин это хорошо знает, он дает иллюзию, что ты будешь руководить. Но мне кажется, что уже его дни политические сочтены. И физически может быть тоже… Он есть почти идеальным политическим животным, как говорят. Причем это животное сейчас загнано в угол. Это не плохое слово, это просто есть такой термин”, - добавил Лесной.

По его словам, в Беларуси не может появиться лидер, если президент России Владимир Путин разрешит Александру Лукашенко продлить полномочия еще на год.

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