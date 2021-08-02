Местные жители Дарницкого района выступают против застройки озера Вырлица. Одна из организаторов протестной инициативы рассказала, в чем ценность водоема и почему там нельзя строить ТРЦ. Люди уверены - озеро должно официально стать заповедной территорией.

Об этом изданию Kyiv.Press в интервью рассказала активистка Анастасия Гмырянская.

«Когда я познакомилась с экологами, ботаниками, зоологами, то узнала что еще в 1994 году территорию вокруг Вырлицы должны были сделать заповедником, потому что это часть днепровского экологического коридора для птиц», - делится женщина.

Она объясняет, что птицы во время миграции останавливаются на Вырлице для отдыха и гнездования, к тому же, на озере обитает большая колония озерных чаек. Анастасия Гмирянская рассказывает, что чайки охраняют свою территорию от опасных хищников, поэтому благодаря им здесь спокойно живут и другие птицы (в том числе из Красной книги), также здесь много видов растений.

«У нас уже есть обоснования для создания заказника на Вырлице, подготовленное Институтом зоологии», - активистка убеждена, что сохранение этой местности важно не только для комфорта киевлян, но и для охраны природы Украины.

Как говорят противники застройки, озеро в добавок борется с загрязнением воздуха, вызванным мусоросжигательным заводом и Бортнической станцией аэрации, расположенных неподалеку. Анастасия Гмырянская объясняет, что озеро это также естественный кондиционер и источник кислорода благодаря водорослям, не говоря уже про зеленую зону вокруг воды.

«И вот в этом месте застройщик хочет разместить ТРЦ с парковкой. Вся зеленая зона и мелководье будут уничтожены, если допустить строительство», - возмущается местная жительница.

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