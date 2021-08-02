Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, каким категориям граждан ожидать надбавок к пенсионным выплатам.

Она рассказала, что Пенсионный фонд Украины 23 июля 2021 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц: в последний день перечислено 4,5 млрд гривен. В целом за июль 2021 года на пенсии направлено 42,4 млрд гривен, что меньше, чем в июне (42,6 млрд гривен), мае (42,6 млрд гривен) и апреле, добавила журналистка.

«Видимо понимая, что голодные бунты не за горами, правительство решило сделать ставку на военных. Поэтому им с 1 сентября поднимут пенсионные выплаты. Так стало известно о том, что в Украине на 45% выросли минимальные пенсии. Однако, распространяется это повышение пока что только для участников боевых действий», - отметила Завальнюк

Теперь минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий станет больше на 45% - 834,3 гривны, после этого она составляет 210% от прожиточного минимума для лиц, которые лишились трудоспособности, объяснила журналистка. Также, добавила она, еще на 2 тысяч гривен Правительство Украины подняли пенсии для военнослужащих, которые были назначены в последний раз еще в марте 2018 года.

«Еще с 1 июля была установлена минимальная пенсионная выплата с учетом надбавок, повышений и доплат лицам, которым она назначена по военным законом Украины (пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности) в размере 3854 гривен. В результате данной реформы, решение распространяется на 400 тысяч человек, и первые счастливчики получат больше денег уже в начале августа. Все это с доплатой к повышенным выплатам за прошлый месяц», - рассказала Завальнюк.

Ранее Politeka сообщала, что Завальнюк заявила, что Украина столкнулась с угрозой отключений потребителей от электроэнергии.

Также ранее для Politeka Бизяев рассказывал, что если немецкие компании будут заходить в Украину серьезно, то деньги любят тишину.



