Военный эксперт Юрий Кочевенко в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» посоветовал украинской власти воспользоваться опытом Азербайджана, которому уже приходилось иметь дело с оккупированными территориями и освобождать их от противника.

Прежде всего эксперт акцентирует внимание на том, как воевал Азербайджан: с соблюдением всех правил, вышколенным войском и использованием всего научно-технического потенциала. Но на первое место он ставит единство общества, ведь абсолютно каждый хотел освободить оккупированные территории.

Поэтому, говорит Кочевенко, опыт Азербайджана будет действительно полезен Украине. Кроме этого, подчеркивает он, Азербайджан повсеместно публично заявляет о своей поддержке территориальной целостности Украины. «В свою очередь Украина всегда последовательно поддерживала и поддерживает территориальную целостность Азербайджана», - добавляет эксперт.

Гость программы рассказывает, что на создание собственного стратегического нарратива и информационной политики Азербайджану понадобилось 30 лет. Он объясняет, что молодые люди, которые были участниками боевых действий, по сути, не знали и не видели Карабаха, ведь родились после оккупации. «Но они знали, что это их земля и они туда вернутся», - подчеркивает Кочевенко.

По словам эксперта, Украине следует воспользоваться опытом Азербайджана. Также он отмечает, что в последние полгода страны уже наладили сотрудничество и можно наблюдать их взаимную заинтересованность в этом плане. «А тот вой российской пропаганды о «не допустить в Украине азербайджанского сценария» подчеркивает, что Россия этого боится», - подчеркивает Кочевенко.

Как сообщала Politeka, Кочевенко рассказал, как Украине нужно менять стратегию.

Также Politeka писала о том, что Кочевенко рассказал, как Россия затягивает Украину в свое геополитическое пространство.



