Главный редактор сайта Trigger, журналист и публицист Анатолий Якименко в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» прокомментировал результаты недавно опубликованного соцопроса группы «Рейтинг», где 41 процентов украинцев ответили, что согласны с Путиным и считают себя «одним народом» с россиянами.

«Я полон чувства ответственности как человек, который является наследником идеи украинского национального проекта, основанного Лукьяненко, Черноволом. Он, мягко говоря, не достиг своей цели. Нас обвиняют во внешнем управлении и так далее. Плюс мы постоянно живем в угрозе острого гражданского конфликта, который может легко превратиться в военный. Мы должны быть бдительными и правильно интерпретировать данные различных социологических опросов», - говорит он.

Якименко высказал предположение, что далеко не все общественно-политические настроения населения можно измерить в цифрах.

«По моей интерпретации, на самом деле эти 55 процентов плюс 41 процент (бесспорно, я эти 41 процентов приукрашиваю, там есть и «вата» откровенная)... Мы можем отбросить 10 процентов, но, по крайней мере, у нас не 55, а 85 процентов. Точно так лагерь 25-процентников, которые остались после президентских выборов. Они сразу расправляют крылья, более того, они это используют для того, чтобы унижать людей, которые попали в этот 41 процент», - говорит он.

Ведущий отметил, что подобных примеров немало в мировой истории.

«Я вспомнил немцев и я вспомнил Австрию, 1866 год, битва под Садове, последнее столкновение между Австро-Венгерской империей и Пруссией, которая окончательно превратилась во Второй Рейх, Германскую империю. Но немцы воевали против немцев, по большому счету. По сути, германский вопрос неоднократно поднимался, в том числе и Гитлером: почему Австрия не вместе с Германией? Фактически вопрос Австрии решился только после 1945 года, когда признали и зафиксировали ее нейтральный статус. Мы видим, что это сродни Германии культурная страна, но живущая по своим законам и имеющая другие приоритеты», - говорит Романенко.

Politeka сообщала мнение Кошулинского, что над украинцами довлеет "совковое" прошлое.