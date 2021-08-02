Юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко пояснил в программе «Романенко. Беседы», как понимать результаты недавнего соцопроса, согласно которому 41% населения считает, что украинцы и россияне имеют общее историческое и духовное пространство.
Эксперт подчеркивает, что идет уже восьмой год войны на Донбассе и государство заявляет о своей радикальной позиции повсеместно - и в интернете, и на телевидении. Следовательно, говорит он, результаты опроса не могут не удивлять. «Нас должен был объединить этот внешний враг, тут вдруг так -– ого...», - комментирует юрист.
Друзенко добавляет, что опрошенные - не только пожилые люди со своей ностальгией о юных годах в СССР, а молодежь, которая родилась и выросла в независимой Украине. Поэтому, говорит он, результаты соцопроса вынесли приговор украинизации «по Вятровичу».
По мнению эксперта, нужно искать причины таких результатов. «Для меня это такой звонок задуматься, а ту ли формулу идентичности выбрало украинское государство за последние 7 лет, чтобы сплотить украинцев?», - спрашивает он.
Он объясняет, что Россия - это мощный противник, достойное сопротивление которому украинцы смогут оказать только вместе, решив все конфликты и объединившись. Чтобы не быть голословным, Друзенко вспоминает историю Соединенных Штатов: они отвергли рабовладельческую систему, сплотились в 13 колоний, а к самой проблеме вернулись и решили ее в момент, когда суверенитету государства угрожала опасность. Он подчеркивает, что США никогда бы не смогли достичь своего нынешнего успеха, если бы не прекратили междоусобицы. О ситуации Украины эксперт говорит так: «Когда Путин угомонится, отношения с Россией стабилизируются, тогда уже можно между собой разбираться».
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Звезда "Голосу країни" и муж Алены Мозговой сообщил о трагедии: "Васю убили..."
Пенсии украинцам пересчитали в лучшую сторону: кто будет получать в два раза больше
Мощный взрыв в шахте на Донбассе, выжили не все: в ГСЧС раскрыли подробности трагедии
Победительница "Холостяка" Ульянова раскрыла правду об отношениях с Олегом Кензовым: "У нас с ним..."
Итак, Друзенко заключает, что провести этот соцопрос было на самом деле патриотическим решением, ведь его результаты разоблачили проблемы украинского общества.
Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что патриотические прогосударственные силы получили в 2014 году огромную фору.
Также Politeka писала о том, что Друзенко рассказал, какая украинизация действительно будет работать.