Юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко пояснил в программе «Романенко. Беседы» , как понимать результаты недавнего соцопроса, согласно которому 41% населения считает, что украинцы и россияне имеют общее историческое и духовное пространство.

Эксперт подчеркивает, что идет уже восьмой год войны на Донбассе и государство заявляет о своей радикальной позиции повсеместно - и в интернете, и на телевидении. Следовательно, говорит он, результаты опроса не могут не удивлять. «Нас должен был объединить этот внешний враг, тут вдруг так -– ого...», - комментирует юрист.

Друзенко добавляет, что опрошенные - не только пожилые люди со своей ностальгией о юных годах в СССР, а молодежь, которая родилась и выросла в независимой Украине. Поэтому, говорит он, результаты соцопроса вынесли приговор украинизации «по Вятровичу».

По мнению эксперта, нужно искать причины таких результатов. «Для меня это такой звонок задуматься, а ту ли формулу идентичности выбрало украинское государство за последние 7 лет, чтобы сплотить украинцев?», - спрашивает он.

Он объясняет, что Россия - это мощный противник, достойное сопротивление которому украинцы смогут оказать только вместе, решив все конфликты и объединившись. Чтобы не быть голословным, Друзенко вспоминает историю Соединенных Штатов: они отвергли рабовладельческую систему, сплотились в 13 колоний, а к самой проблеме вернулись и решили ее в момент, когда суверенитету государства угрожала опасность. Он подчеркивает, что США никогда бы не смогли достичь своего нынешнего успеха, если бы не прекратили междоусобицы. О ситуации Украины эксперт говорит так: «Когда Путин угомонится, отношения с Россией стабилизируются, тогда уже можно между собой разбираться».

Итак, Друзенко заключает, что провести этот соцопрос было на самом деле патриотическим решением, ведь его результаты разоблачили проблемы украинского общества.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что патриотические прогосударственные силы получили в 2014 году огромную фору .