История с поездкой Милованова с подбитым глазом в США обнажила еще одну проблему кадровой политики нашего государства. Речь идет не только о фейсбук-признании одного из главных «рехформаторов» команды Зеленского о лжи таможенникам США.

Как передает «Знай» об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев.

Речь о другом. Экс-министр, глава конкурсной комиссии по избранию директора Бюро экономической безопасности, которая будет контролировать добропорядочность уплаты налогов гражданами Украины ... является налогоплательщиком и вкладов в Пенсионный фонд дружественных Соединенных Штатов Америки?!

Здесь приходит на память еще один экс-министр Объединенного гуманитарного ведомства Бородянский, который задекларировал почти 5 миллионов евро в швейцарском банке или экс и. о. министра Супрун, которая задекларировала свой пенсионный счет в США на сумму 555 663 долларов.

И число бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, которые управляют украинским народом и одновременно финансируют американский, швейцарский, немецкий...и другие братские народы, бесчисленное!

Поэтому, убежден, что на законодательном уровне должна быть запрещена возможность занимать должности чиновников в Украине гражданам и налогоплательщикам других государств!