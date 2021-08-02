В новой программе «Главное» на канале «MY. UA» военный эксперт Юрий Кочевенко рассказал, как нам надо менять стратегию, чтобы она заработала, если ОБСЕ, Минские соглашения и формула Штайнмайера не работает.

Кочевенко считает, что в мире считаются только с сильными, поэтому мы должны демонстрировать готовность стоять до конца и в случае несоблюдения каких-то договоренностей наказывать за это. Если мы будем отвечать на обстрелы так, чтобы им не хотелось этого делать, уверен он, это и будет ключом к диалогу.

«Россия, к сожалению, останавливается только там, где ее останавливают. Никакие уговоры и подписанные документы или какие-то гарантии ничего не дают. Только если в РФ будут знать, что за нарушение они получат по зубам, вот тогда что-то будет. Поэтому, наверное, с этого надо начинать. Другой вопрос - это переговоры, которые мы должны вести с РФ, потому что она начала войну и мы две стороны этой войны. А если нет возможности для такого диалога, то мы должны сделать в нем паузу», - заявил он.

Кочевенко сказал, что во время паузы надо укреплять свою обороноспособность, обеспечивать безопасность территорий, прилегающих к зоне ведения боевых действий. Накапливать силы, разрабатывая стратегию, и искать союзников, уверен он, и в конце концов придет исторический шанс, который мы сможем использовать.

«Поэтому наша стратегия действовать с чувством национального достоинства. Тогда, как бы сложно нам не было, по крайней мере не будет стыдно», - резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала по словам Кочевенко, что даже в России согласились с тем, что смысла в Минском площадке уже нет.