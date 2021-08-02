Почти 20 миллионов гривен убытков рассчитали терорганы Госэкоинспекции за нарушение природоохранного законодательства в период с 23 по 30 июля.
Об этом пишет «Знай» со ссылкой на сайт Государственной экологической инспекции Украины.
За неделю инспекторы провели 885 проверок и составили 955 протоколов об административных правонарушениях.
Больше всего убытков украинской окружающей среде нанесла сплошная рубка деревьев в Винницкой области на основании лесорубного билета, выданного с нарушением. Вырубка была осуществлена на территории Ялтушковской опытно-селекционной станции Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы НАН Украины и нанесла ущерб на сумму почти 2 миллиона гривен. Материалы направлены в Винницкую окружную прокуратуру.
Еще полтора миллиона гривен убытков рассчитала Госэкоинспекция за незаконную вырубку деревьев в защитной лесополосе в урочище «Первомайское» в Кировоградской области. Гражданину, совершившему нарушение, предъявлена эта сумма для добровольного возмещения.
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Также резонансное нарушение выявлено в Херсонской области в Джарылгацком заливе Черного моря, где был осуществлен вылов водных биоресурсов креветочными ятерами. Это орудие запрещено правилами любительского и спортивного рыболовства. Убытки от незаконного лова составили 1,4 миллиона гривен, а материалы дела направлены в Скадовский районный суд Херсонской области.