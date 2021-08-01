Пластический хирург разъяснил, за кем окончательное решение о том, нужно ли человеку менять пол и с какого возраста можно начинать делать трансгендерный переход

Трансгендерный переход для транссексуала – это не просто прихоть или каприз. Это единственный способ для того, чтобы жить в гармонии со своим телом, почувствовать себя полноценным человеком, пишет Сlutch.

Существует ли психологический тест или медицинский консилиум перед операцией по смене пола? На этот вопрос специально для Сlutch ответил пластический хирург и отоларинголог Алексей Журавель.

«Человек, который собирается сменить пол, должен пройти полное психологическое обследование, чтобы подтвердить, что он действительно нуждается в операции, а не просто придумал себе что-то или это какая-то психосоматика, которую нельзя ни в коем случае трогать.

Всем операциям по смене пола сопутствует, в первую очередь, проверка. Собирается консилиум, который выдает человеку справку о том, что пациенту нужна операция, поскольку в каком-то гене случилась мутация, условно, и человек уже никак не может себя принять, поэтому нуждается в помощи.

Когда приходит человек, который действительно хочет изменить пол, мы обсуждаем трансгендерный переход и, конечно же, интересуемся был ли пациент у специалистов, которые дали на это добро. Только если такая справка присутствует, мы делаем следующий шаг и выполняем то, о чем пациент просит», – объяснил врач.

Помимо этого, хирург прокомментировал вопрос о том, кто принимает решение, если человек несовершеннолетний:

«Это вопрос довольно размытый. В первую очередь, принимать решение об операции с помощью родителей можно с 15 лет. Тем не менее соответственную справку выдают обычно где-то с 21 года».