Украина крайне нуждается в реализации инфраструктурных проектов, создающих каркас экономической стабильности и национальной безопасности

Одна из сфер, требующая внимания — это предприятия и объекты, на которых требуется защита окружающей среды и населения от вреда радиоактивного излучения, в частности Чернобыльская зона отчуждения (ЧЗО), пишет Хвиля. Проработав на должности генерального директора государственной корпорации «Украинское государственное объединение Радон» и ДСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», стал свидетелем того, как в 2019-м году по инициативе профильного министра и главы КМУ с лёгкостью ликвидировали юрлицо и создали новое, чтобы сохранить свой контроль над денежными потоками государственного «Фонда обращения с радиоактивными отходами». Тогда, под видом так и не случившейся экономии государственных средств, были цинично нивелированы интересы отрасли, и я пришел к выводу, что наша государственная система тяжело больна.

Учитывая высокий уровень техногенных рисков и нынешнюю непрозрачность управленческих процессов, считаю необходимым вынести на всеобщее обсуждение комплекс проблем, а именно – обоснованность и целесообразность строительства нового хранилища для высокоактивных остеклованных радиоактивных отходов в ЧЗО за 3.6 млрд. грн. (на старте…) и транспортной инфраструктуры для него, состояние объектов для хранения послеаварийных отходов от ЧАЭС в ЧЗО, проблему лесных пожаров с радиоактивным биоматериалом, состояние спецкомбинатов «Радон».

Считаю, что имею моральное право на критику нынешнего руководства Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, так как команда нашего подразделения в период 2018-2019 годы задала самую высокую планку эффективности и порядочности в отрасли. Украину начали слышать на международных площадках. Наш проект по успешному завершению горячих испытаний и ввод в эксплуатацию централизованного хранилища отработанных источников ионизирующего излучения был признан лучшей практикой года в МАГАТЭ.

Есть вещи, которые гораздо важнее, чем сиюминутные потребности, и это долгосрочные темы, связанные с безопасностью и экологией. На сегодняшний день нет программного стратегического документа вместо Закона Украины «Об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами» принятого в 2008-м году и рассчитанного на десять лет реализации. Акцентирую, что по данному документу нет публичного отчета, не подведены итоги, а значит политика радиационной безопасности Украины выстраивается на каком-то воздушном фундаменте. При этом остается открытым вопрос целевого назначения, а значит эффективности использования бюджетных средств за предыдущие годы и ответственности должностных лиц.

Кроме отсутствия системных программ на долгосрочный период, растет недоверие со стороны зарубежных партнеров. Говоря дипломатическим языком, они исчерпали свои ресурсы, а фактически – устали от бесконечной коррупции и бессистемности каждого нового руководителя профильного министерства.

Два года у власти «Слуг Народа» уже позволяют поднимать вопросы, по которым нужны развернутые ответы, и вот только некоторых из них: Состояние безопасности и перспективы послеаварийных могильников; наличие комплексной системы защиты от воспламенения радиоактивной биомассы; состояние с радиоактивными отходами и историческим пристанционным хранилищем отработанного ядерного топлива ХОЯТ-1 на ЧАЭС; организация физзащиты и комплексной системы безопасности при промежуточном хранении на комбинатах «Радон»; перевозка и размещение на долгосрочное хранение высокоактивных отходов в виде отработанных источников ионизирующего излучения; состояние и показатели скважин наблюдения вблизи могильников и хранилищ послеаварийных отходов; экологическое состояние залива реки Припять и донных отложений; состояние животных, употребляющих в пищу насыщенную радионуклидами биомассу и свободно мигрирующих за пределы зоны отчуждения; комплексная система безопасности для туристов в зоне отчуждения; качество питьевой воды в зоне отчуждения и прилегающих населённых пунктах; миграция содержащей радионуклиды рыбы из реки Припять…

Как видим при достаточно серьезных вызовах перед Украиной по-прежнему камнем преткновения остается кадровая политика. Разговоры о лифтах и конкурсах только ширма глубинного квази-государства, где основные решения происходят в тени. К сожалению, в центральных органах исполнительной власти все выглядит совсем не как сбалансированный отлаженный механизм для защиты и приумножения ресурсов государства, а как постоянный трансфер «группировок», которые не хотят и не могут брать на себя выполнение долгосрочных системных государственных проектов.

В отраслях уничтожена преемственность государственных программ, деградируют стратегические активы и навсегда теряются возможности. Потому что по сути, что мы видим в государственных органах: смотрящий-опричник, вместо визионера; спонсор вместо лоббиста; «свой подрядчик» вместо технолога; чиновник-приспособленец вместо ресурсного менеджера; «кассир» вместо распорядителя ресурсов.

В свою очередь механика проведения конкурсов на должности создана и управляется людьми субкультуры «решал и фунтов». И, по моему убеждению, коррупция – это ее производная. Механизмы самосохранения субкультуры «решал и фунтов» основаны на страхе людей. Запуск слухов, что теперь все отвернутся, станешь нерукопожатным и с волчьим билетом – малая часть этого. Соответственно влияние на коррупцию нужно начинать с ослабления упомянутой субкультуры.

Наличие такой прослойки создает агрессивное противодействие тому, чтобы в государственную систему приходили люди, способные в реальности реализовывать нужные стране изменения и укреплять её. Ведь не секрет, что есть целые династии чиновников, вросших во властные структуры своими связями, и прекрасно подстраивающиеся под любую политическую конъюнктуру. Но максимум, на что хватает их компетенций – это ресурсные менеджеры, клерки.

Один из главных способов самозащиты этих «решал и фунтов» состоит в том, что, манипулируя понятиями, они прописывают условия для т.н. конкурсов, куда люди не из их среды попасть не могут. Например, термином «опыт работы» подменяют термины «квалификация, результаты и компетенции». Поэтому те «фунты», кто сидел на какой-то должности много лет, исполняя роль «фунта», автоматически становится человеком с опытом. И это основа обмана общества: наличие срока сидения на стуле не определяет квалификацию. Один за 1 год может сделать больше, чем другие за 10 лет. И работа нашей команды в госкорпорации «Радон» тому пример.

Существующая субкультура интересна только тем, кто стремится занять кресло или получить портфель, которому «несут». В этой субкультуре нет места порядочности, компетентности и чести. Но нельзя обойтись без компетентных и умеющих работать людей. Ведь кто-то должен создавать то, на что государство тратит деньги. И тут каждый сам выбирает свой путь. И чем больше людей, являющиеся реальными специалистами, поднимут голову, тем быстрее деграданты утратят своё влияние.

Отдельного внимания заслуживает реализация так называемых политических лозунгов. Чаще всего это обещание обществу, участникам рынка и т.п. Звучит на уровне как высшего законодательного органа – Верховной Рады, так и на уровне Правительства. Далее – сложнее. Формирует и реализовывает государственную политику – профильное Министерство. Это если «обещание обществу» простое и затрагивает одну сферу, но это редкость. Чаще всего «обещание обществу» требует вовлечения нескольких вертикалей Правительства. И для его выполнения необходимо определиться со способом реализации «обещания» с учётом доступных ресурсов. Простыми словами: реализация «обещания» – это комплекс согласованных и слаженных действий нескольких вертикалей Правительства, обеспеченное доступными ресурсами. С одной стороны, вроде бы всё просто: нужно снизить тарифы на электроэнергию для населения. Чего проще – взять и снизить, но это далеко не так.

Правительство должно определить вовлечённые Министерства, сформулировать задачи каждому Министерству и предприятию, организовать профессиональное взаимодействие и контроль выполнения. Вовлечённое Министерство в свою очередь должно действовать аналогично в своей вертикали, определив ответственных субъектов и сформулировав простые задачи каждому с вводными параметрами, критериями и сроками. А что по факту?

Министерства давно превратились в «удельные княжества» с близкими к феодальным, а порой и первобытными отношениями. Каждое «княжество» держит оборону от поступающих задач и основное время своей работы тратит на защиту от внешнего вмешательства и охрану «территорий». «Княжества» заключают между собой «договорняки», которые не имеют ничего общего с выполнениями «обещаний обществу».

Человек, который главную цель своей жизни видел в работе, знаниях и эффективности, в существующих условиях не защищён. Так как отсутствует понятие высококвалифицированного специалиста в Украине, и нет инструментов защиты от административного закулисья. На мой взгляд, это одна из составляющих созревшего и набирающего силу социального запроса и хребет восстановления экономики страны.

Об изношенности критической инфраструктуры общеизвестно, поэтому создание Офиса стратегических проектов при Кабинете Министров Украины и формирование на базе Чернобыльской зоны отчуждения пилотного промышленного кластера, могло бы стать катализатором для формирования индустрии 4.0 в Украине и на практике построения политики управления техногенными рисками страны в целом.

Ведь после самой большой в истории человечества техногенной аварии и ее последствий, Украина не может себе больше позволить государственного легкомыслия и игнорирования приоритетных для национальной безопасности тем.