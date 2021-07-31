В Киевской области проходит спартакиада по Благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия
По Благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия для всестороннего развития и патриотического воспитания молодежи нашей страны при поддержке общественной организации «Союз православных сил» и пп "Наш Край" в с. Подгорцы в ресторанно-оздоровительном комплексе «Империя- спорта» проходит православная спартакиада по таким видам спорта:
борьба греко-римская- 29 июля;
борьба вольная - 30 июля, (шахматы, футбол, волейбол - август).