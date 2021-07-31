В Киеве появилась новая современная баскетбольная площадка

Финансовая компания Activitis обустроила объект на Вышгородской 45/2.

По этому адресу ранее находилась баскетбольная площадка, которая была в плачевном состоянии. Дети, которые там играли, даже получали травмы. Но теперь площадка получила новую жизнь, и подарила возможность оттачивать свои умения будущим чемпионам, или же просто весело и с пользой проводить время местным девочкам и мальчикам. В Activitis убеждены, что спорт должен быть доступен каждому.

Отметим, что финансовая компания Activitis выступает за социальный бизнес. Среди своих приоритетов там называют создание здоровой экосистемы людей и ценностей. Activitis поддерживает школы-интернаты, отечественных спортсменов, а также обучает население финансовой грамотности.

В Сети появился промо-ролик площадки, в котром снялся молодой украинский защитник Илья Тыртышник. Этим летом он вернулся из США, где играл в NCAA за университет "Сент-Клауд Стэйт" и теперь представляет "Киев-Баскет".

Добавим баскетбольная площадка уже получила положительные отзывы.

«Какой же кайф», - пишут в Сети.