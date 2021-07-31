Многим семьям, где дети проявляют интерес и способности к шахматам знакома схема: хочешь соревноваться - заплати. К тому же, призового фонда в подобных соревнованиях, как правило, не хватает. Позиция Президента Киевской областной федерации шахмат Алексея Кавылина проста – стране нужны регулярные детские и молодежные турниры без взносов и с призами, об этом сообщает Обозреватель.

"В Украине, чтобы для участия в турнире с делающих собирается членский взнос, и только тогда участник допускается к турниру. Дети должны приходить чуть ли не со своими досками и шахматами. Мне захотелось на примере Киевской областной федерации шахмат поменять ситуацию к лучшему", - говорит Алексей Кавылин.

Кавылин доказывает: вполне возможно организовать с помощью спонсоров и меценатов турнир принципиально нового формата – где победители получают призы, а родителей не заставляют за это платить.

"Мы решили - призовой фонд должен быть значительным, скажем 200 тысяч гривен, организация на уровне мирового стандарта и никаких взносов", - говорит Алексей Кавылин.

Важно, что к участию допускались не "избранные" дети из платных секций, а любой ребенок-шахматист в возрасте до 16 лет мог подать заявку для рассмотрения.

Судейский состав соревнований был абсолютно профессиональным. А количество заявок от участников достигало 200.

"В турнире приняли участие более 130 юных шахматистов в возрасте от 8 до 16 лет со всей Украины. Все участники турнира - квалифицированные игроки от 1 разряда, среди них также есть чемпионы и призеры Украины, призеры первенств Европы и мира в различных возрастных категориях. Игру оценивали ведущие судьи Украины и международные арбитры ", - отметил Кавилин.

Организатор уверен: украинские спортсмены требуют ежегодного проведения подобных соревнований – за ними будущее отечественного шаховошо спорта.

"Я хочу, чтобы юные талантливые шахматисты имели возможность постоянно совершенствовать свою игру, представляли Украину на мировых турнирах и соревновались с лучшими соперниками по всему миру. Именно такие турниры дадут толчок к развитию шахмат в Украине и зажгут новые шахматные “звезды", - говорит он.

Такая политика поддержки шахматных турниров обеспечит не только перспективы для спорта, но и поможет воспитать новое поколение интеллектуальной элиты. Кроме того, детские шахматы интересны и с точки зрения зрителя - искренностью эмоций участников и азартом борьбы.