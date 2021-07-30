Каковы ожидания Запада от украинской власти? На эту тему рассуждает политолог Вадим Карасев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».
По мнению гостя программы, лето - это ключевой период для Украины, когда решится все: куда и как государство будет направляться. «Это не значит, что мы должны разворачиваться, психовать и говорить: "Уйдем"...», - подчеркивает он. В то же время Карасев отмечает, что такой вывод о намерениях Украины можно сделать из заявлений, например, спикеров власти.
Вместо этого, говорит эксперт, Украине стоит более четко очертить свою позицию, чтобы западные партнеры поняли интересы государства и свои обязательства.
В то же время Карасев отмечает, что внешней политике Украины, очевидно, все это время не хватало субъектности. Но он все равно настаивает на умеренности. «Субъектность же не достигается только такими пафосными и резонансными заявлениями либо неуступчивостью какой-то», - объясняет политолог. Он утверждает, что для получения субъектности государству нужно провести целый комплекс мероприятий в различных сферах - экономика, военное дело, дипломатия - и тут нужно подключать разум, а не эмоции.
Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Украина должна получить от западных партнеров не только поддержку, но и защиту.
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Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал, в каких отраслях нужно развиваться Украине.