Каковы ожидания Запада от украинской власти? На эту тему рассуждает политолог Вадим Карасев в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» .

По мнению гостя программы, лето - это ключевой период для Украины, когда решится все: куда и как государство будет направляться. «Это не значит, что мы должны разворачиваться, психовать и говорить: "Уйдем"...», - подчеркивает он. В то же время Карасев отмечает, что такой вывод о намерениях Украины можно сделать из заявлений, например, спикеров власти.

Вместо этого, говорит эксперт, Украине стоит более четко очертить свою позицию, чтобы западные партнеры поняли интересы государства и свои обязательства.

В то же время Карасев отмечает, что внешней политике Украины, очевидно, все это время не хватало субъектности. Но он все равно настаивает на умеренности. «Субъектность же не достигается только такими пафосными и резонансными заявлениями либо неуступчивостью какой-то», - объясняет политолог. Он утверждает, что для получения субъектности государству нужно провести целый комплекс мероприятий в различных сферах - экономика, военное дело, дипломатия - и тут нужно подключать разум, а не эмоции.

Как сообщала Politeka, Карасев заявил, что Украина должна получить от западных партнеров не только поддержку, но и защиту .