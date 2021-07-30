В новой программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой член постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Наталья Манойленко попыталась ответить на вопрос, каким образом незаконные застройки проходят мимо глаз тех, кто за этим следить?

«Вы знаете, я всегда тоже этому удивлялась и еще во время своей депутатской каденции, когда я ехала и видела, как растет абсолютно безобразное, произвольное строительство, не обеспечено ни одной разрешительной документацией, а этажи все строятся и строятся», - рассказала она.

Манойленко сказала, что здание росло в течение двух лет в центре города на одной из центральных улиц и казалось, что никто этого не замечал. Но, честно говоря, считает она, все, кому это надо, они все видят и, на самом деле, огромные коррупционные потоки просто идут в карман тех, кто крышует эти вопросы, а потом говорят, что там уже есть инвесторы и мы просто снести это здание не можем.

«Потому что уже кто-то вложил деньги и люди пострадают, это у них последнее жилье. У нас даже были случаи, когда такие инвесторы потом приходили к Киевскому городскому совету и устраивали там пикеты, отказываясь покидать здание, потому что им негде жить. Поэтому это такая схема коррупционных застройщиков – столкнуть одних людей против других лбами, активистов, ведущих борьбу против незаконных застроек, с людьми, которые по своей глупости либо необразованности вложились в строительство. Делается большая война и уже ничего нельзя сделать – это просто коррупционная схема», - резюмировала она.

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