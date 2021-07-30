К какому блоку лучше присоединиться Украине - к трансатлантическому или Евразийскому? В программе «Развилка» с журналисткой Любовью Завальнюк политолог Руслан Бизяев сделал сравнительный анализ обоих вариантов развития событий

Как объясняет Бизяев, Украина - это определенное приграничье двух систем, чтобы поддерживать этот статус, необходимое финансирование и создание нормальной администрации. «То есть здесь будут деньги, очевидно какие-то технологии, определенный уровень образования, но доступ на рынки вряд ли будет», - рассуждает гость программы.

В этом контексте эксперт вспоминает Евразийскую концепцию, которая предусматривает общий рынок больших размеров и дает значительные логистические преимущества. «Надо будет соединять два коридора, при этом создастся возможность для кооперации», - отмечает он. Политолог предупреждает, что этому препятствуют политические проблемы и конфликты постсоветского пространства - сначала нужно решить их. Иначе, замечает Бизяев, Украина потеряет этот баланс. «Но пока все эти разговоры находятся в теоретической плоскости», - подчеркивает он.

Попутно эксперт отмечает, что общего рынка нет даже между Европой и Соединенными Штатами. США политолог называет уже рынком, к тому же, чуть ли не самым мощным. По его мнению, добавив рынок Британского содружества, они получат рынок еще более масштабный.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что в соглашениях Германии и США по газу прописаны Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о безысходности Минских соглашений.