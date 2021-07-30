Что Украина может предложить миру? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог Вадим Карасёв

«Некоторые страны экспортируют труд, но импортируют деньги, а мы экспортируем и то, и другое. Рынок образовательных слуг по объёму сопоставим с рынком вооружений. Оружейную гонку мы уже проиграли, но на образовательном рынке ещё можем побороться. У нас ещё есть кадры, люди могут приезжать сюда учиться и привозить деньги за это. У нас очень хорошие медицинские институты, их дипломы ещё с советских времён ценятся на Западе. Мы должны подсчитать то, чем располагает Украина, но этим никто не занимается. Какое у Украины будущее, каково её место в мире? Россия, например, считает, что её будущее – Арктика, потому что вечная мерзлота будет подтаивать. Там будут новые очаги сельского хозяйства, будет новый морской маршрут», - рассказывает гость программы.

По его словам, Украина располагает очень многим, но нужно понять, как это предложить миру.

«Например, мы можем выйти на рынок со своей сельскохозяйственной продукцией, но надо понять, с какой именно. Это могут быть какие-то экологически чистые продукты. Но для этого нужно давать субсидии фермерам, а для начала хотя бы сохранить их, не дать латифундистам их уничтожить», - считает Вадим Карасёв.

Как сообщает Politeka, ранее историк Сергей Корновенко назвал преимущества политики аграризма для Украины.

Также Politeka сообщила, что металлурги просят правительство запретить экспорт металлолома из Украины.