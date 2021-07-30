В эфире программы «Романенко. Беседы» юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко рассказал, какая украинизация действительно будет работать, и объяснил, почему знание русского языка является большим плюсом для Украинской

По его мнению, мы можем вытеснить русскоязычный или русскокультурный продукт только тогда, когда будем делать качественный высококонкурентный украинский. В качестве примера он приводит Южную Корею, где население «пересело» на Kia и Hyundai не потому, что это родное производство, а просто потому, что это действительно хорошие машины.

«Откройте хорошие качественные бесплатные курсы украинского языка и откройте дверь действительно в мир, который намного интереснее, глубже, ресурснее российского», - говорит Друзенко.

Он отмечает, что для того, чтобы изучить хорошо английский, немецкий, надо очень хорошо потратиться, а русский мы получаем даром – так сложилось исторически. И это, по мнению Друзенко, большой плюс, ведь через этот язык мы получаем доступ ко многим на порядок большим ресурсам, чем через украинский.

«И этот вопрос, когда ты ставишь на архаическую идентичность вместо конкурентоспособности. Можно кричать сколько угодно, что они предатели или космополиты. Новое поколение другое, у них есть свои заботы», - говорит юрист.

По его мнению, молодежь не может положительно относиться к государственной машине, которая, например, после 9 лет обучения на медика предлагает зарплату на уровне 150 долларов. Таким образом, говорит Друзенко, у молодежи может сложиться впечатление, что за желто-голубой краской прячут «кидалово».

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