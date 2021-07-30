Мастер парикмахерского искусства Вячеслав Дюденко в новом выпуске программы Сергея Дойко « Личность » рассказал о трансформации профессии и о том, почему не уехал из Украины.

«Профессия сегодня очень сильно дробится, много коворкингов, бьюти-молов. Отдельно салоны по бровям, по ресницам, депиляции и так далее. Но пока нецелесообразно что-то менять. И коллективы немножечко тоже подустали. Мы прошли под этим брендом многие тяжелые годы: Майдан, война, падение курсов валют. В салонах работают мастера, которые зашли до 2013 года. Я понимаю, что в будущее с этими людьми уже не пойду. Они живут прошлым. Чем с ними что-то делать – я лучше создам новый проект», - признается Дюденко.

Он рассказывает, что когда-то мечтал работать не в Украине, а за границей.

«Я видел эти крутые салоны в Париже, заходил на экскурсию. У меня был вариант выезда в Соединенные Штаты с конкретным предложением работать. Были также предложения работать в Германии, даже с конкретным брендом профессиональной косметики. В определенный момент, когда уже можно было собирать чемоданы в США, я закрыл этот вопрос для себя. В Германию тоже. То есть мы остались партнерами, продолжали дружить, но я не поехал», - рассказывает он.

Дюденко назвал причину такого решения.

«Я в Украине – маленький человек, как многие считают, парикмахер. Но что-то значит мой бренд. Я могу обслуживать людей очень высокого уровня, которые чего-то достигают в жизни, в этой стране. Я могу с ними встречаться вне салона. На определенных мероприятиях я попадал на фуршеты, когда тут президент, тут премьер-министр, тут я с супругой. Это нормально. Я понимаю, что ни в Германии, ни в Соединенных Штатах я на такой уровень не попаду. Я все равно буду эмигрантом», - признается Дюденко.

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