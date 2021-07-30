Насколько для Украины допустимы людские потери в войне с Россией? Своё мнение по этому поводу в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» высказывает военный эксперт Олег Стариков

«Нас, военных, учили: главное – это личный состав, затем оружие и секреты. При этом личный состав, сохранение жизни солдат – важнее всего. А сейчас при планировании операций используется понятие «безвозвратные санитарные потери». Сейчас планируют: если мы проведём операцию, то будут такие-то боевые потери, такие-то санитарные, и столько-то погибнет гражданских. У американцев и англичан принято, если потери ожидаются большие, операцию не проводить», - говорит эксперт.

Он объяснил, что именно по этой причине Украина не может вернуть под свой контроль территории ОРДЛО военным путём.

«Осенью 2019 года я присутствовал на совещании, в котором участвовали начальник Генштаба и другие высокопоставленные военные. Обсуждался, в том числе, и этот вопрос. Да, у Генштаба есть план военного возвращения Украине неподконтрольных территорий. Но, как объяснили на совещании, в этом случае погибнут от 10 до 20 тысяч бойцов ВСУ, раненых будет в три раза больше, такие действия приведут к гибели гражданского населения и гуманитарной катастрофе. Тогда Совет Безопасности ООН введёт сюда миротворческие войска, и Украины не будет. Поэтому такой вариант решения проблемы исключён», - поясняет Олег Стариков.

Как сообщает Politeka, в середине июля на Донбассе погиб 19-летний защитник Украины.

Также Politeka сообщала об увеличении потерь в зоне военного конфликта с Россией.