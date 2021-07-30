Политолог Вадим Карасев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, в каких отраслях нужно развиваться Украине.

“Мы вообще-то любим потреблять, а не производить. В Украине общество потребления. Общество всеобщего шоппинга в этом смысле. Государственных денег, чтобы вкладывать в государственные предприятия, развивать их — во-первых, нет денег. Бюджет то сокращается”, - сказал Вадим Карасев.

Он отметил, что коррумпированное государство не способно управлять государственными предприятиями.

“А проблема в том, что за эти годы реформ у нас полностью вымыта меритократическая часть правящего класса. То есть, люди профессиональные, компетентные, умные… Доходы от сырья должны идти не на проедание, а на новые инвестиции. Например, зеленая энергетика. Через 20 лет зеленые технологии будут доминировать. У каждой страны есть свое будущее. Например, у Китая будущее какое — технологическое, космическое, еще какое-нибудь, производственное. У Штатов какое будущее — финансовые услуги. Новые технологии”, - добавил Карасев.

По его словам, Украина тоже должна определить, в чем ее будущее.

“В сырье? Нет. В новых технологиях — да. Давайте думать. Зеленые технологии, аграрные технологии могут быть. Если учитывать нашу землю, полезные ископаемые. Какие-то цепочки привлекать сюда. Добывать титан”, - подчеркнул политолог.

Как сообщала Politeka, Бизяев отметил, что кредиты — это то, что запускало и перезапускало мировую экономическую модель последние 70 лет.

Также Politeka сообщала, что Лановой заявил, что все машиностроительные предприятия были подчинены министерству в Москве.