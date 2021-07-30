В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политический аналитик Руслан Бизяев прокомментировал увольнения, которые сейчас проходят в вертикали власти президента.

Гость программы объясняет, что сейчас можно наблюдать перезагрузку президентской вертикали власти. Именно поэтому, говорит он, и происходят все эти увольнения в министерствах. «Все шли единым строем, а не так, «Я налево, вы направо, ну и до свидания». Как раз вот эта конфигурация, которая была выстроена за последние полтора года, она оказалась очень разбалансированная. Что такое политика — это баланс», - подчеркивает Бизяев.

Таким образом, эксперт утверждает, что власть не посыпалась, а только готовится к осени, восстанавливает утраченный баланс и устраняет разногласия во взглядах. Как он отмечает, не может Офис президента занимать одну позицию, а на местах и ​​силовики - другую. Именно такая ситуация, предупреждает Бизяев, и приведет к тому, что президентская власть просто посыпается.

В то же время эксперт предупреждает, что колебаний не избежать, пока отечественная правоохранительная система не найдет баланса с импортной, пока не будет единого направления движения в вопросах внешней политики, приватизации, деолигархизации и так далее. «Перегруз системы кадровой, понимаете, «А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь», - констатирует Бизяев.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, почему приезд посла США в Украину означает увольнения.

Также Politeka писала о том, что Бизяев прокомментировал текст соглашений между Германией и США.



