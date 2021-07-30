Специалисты офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге и ДЭИ Приднепровского округа обнаружили незаконную выемку грунта из русла реки Саксагань.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства, пишет znaj.ua.

«Вчера вместе с специалистами Офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге и ГЭИ Приднепровского округа вышли на проверку информации о повреждении фрагмента русла реки Саксагань по обращению гражданина. Во время мероприятия контроля факт подтвердился: была осуществлена выемка грунта из русла реки с применением механизированной техники. В результате на значительном участке изменен гидрологический режим Саксагани, что представляет угрозу для всех элементов экосистемы реки», - рассказал Андрей Малеванный.

Чиновник отметил, что ДЭИ обратилась в региональный офис водных ресурсов в Днепропетровской области и Криворожской районной государственной администрации.

«Совместно оперативно определим объем работ, необходимых для восстановления гидрологического режима реки и предотвращения развития опасных для ее экосистемы процессов.Также направим материалы обследования в правоохранительные органы для расследования дела и выявления лиц нарушителей», - подчеркнул Андрей Малеваный.